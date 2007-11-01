В БЮТ с Плющом обошлись бы жестко

"Технической заминкой" называют в БЮТе отказ трех членов будущей фракции НУ-НС подписать коалиционное соглашение с Блоком Юлии Тимошенко. Но советуют при этом "применять жесткие меры" к "отказникам". Об этом в интервью "ИнтерМедиа консталтинг" сказал кандидат в народные депутаты от БЮТ Андрей Кожемякин.

"Я думаю, что это (отказ Ивана Плюща, Игоря Криля и Василия Петевки подписать коалиционное соглашение с БЮТ – ред.) техническая заминка. Время же еще до открытия сессии есть – успеется. А будучи руководителем этой политической силы, я бы принимал более жесткие меры к "отказникам". Не хочет человек подписывать, значит, положи заявление на стол и – до свидания", – сказал Кожемякин.

Политик также добавил, что в БЮТе "уже привыкли к таким поворотам судьбы со стороны потенциальных союзников".

"Если будут постоянно возникать противоречия, связанные с отменой призыва, с выплатой задолженности по вкладам, с императивным мандатом – не проблема. Сядем, переговорим. Не нравится им соглашение, можно что-то где-то вынести отдельно. Но при этом наша политическая сила будет свои обещания выполнять в любом случае", - сказал Кожемякин.