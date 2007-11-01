Ющенко хочет контролировать цену на газ?

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью украинским изданиям – газетам «Экономические известия», «Зеркало недели», еженедельнику «Контракты» и интернет-изданию «Экономическая правда».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, основной темой интервью стало обеспечение энергетической безопасности государства.

В.ЮЩЕНКО изложил свое виденье того, как необходимо достичь прозрачности и стабильности поставок и транзита газа, а также образования цены на него.

«Мы исходим из того, что вопрос цены на газ должен быть прогнозируемым, поэтому он должен носить высокий статусный уровень и не относится только к политике субъектов хозяйствования», – сказал Президент. По его словам, украинская сторона также считает необходимым внедрить такую же прозрачную модель при определении тарифов на транзит и хранение газа.