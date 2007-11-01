Регионалов радует предложение Ющенко: пора перестать бодаться

"Надо перестать бодаться. Президент продемонстрировал, что он нацелен на конструктив".

Об этом "ИнтерМедиа консалтинг" заявил кандидат в народные депутаты от Партии регионов Василий Киселев, комментируя вчерашнее предложение Президента Виктора Ющенко о распределении должностей в парламенте и правительстве между большинством и оппозицией.

"Я всегда к этому (распределению должностей - ИМК) относился положительно, независимо от того, кто это говорит. И абсолютно ответственно об этом говорю сейчас. Президент продемонстрировал, что он нацелен на конструктив. Дай Бог, чтобы это было постоянно", - отметил политик.

По его словам, независимо от того, будет ли Партия регионов в оппозиции или в правящей коалиции, нужно, чтобы оппозиция имела места в руководстве и парламента, и Кабинета Министров."Это необходимо, если мы хотим объединить Украину и хотим, чтобы перестали бодаться, чтобы была стабильность и проводилась нормальная работа в государстве", - подчеркнул Киселев.