Зварич сказал, когда НУ-НС начнет трансформироваться в партию

НУ-НС на следующей неделе проведет заседание рабочей группы по подготовке проектов Программы, Устава и общих организационных мероприятий, необходимых для объединения партий – членов блока “Наша Украина – Народная Самооборона” в единую национально-демократическую партию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НУ-НС, об этом заявил член блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Роман ЗВАРИЧ.

Он отметил, что вчера состоялось первое заседание рабочей группы, которое носило “формально-учредительный характер”. По его словам, были созданы три рабочие подгруппы. В частности, подгруппу по подготовке проекта Программы партии возглавил Юрий ЕХАНУРОВ. В ее состав также вошли Иван ЗАЕЦ, Владислав КАСЬКИВ и Тарас СТЕЦЬКИВ.

Уставную подгруппу возглавил Роман ЗВАРИЧ, а ее членами стали Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Владимир МАРУЩЕНКО и Анатолий ТКАЧУК. По словам Р.ЗВАРИЧА, подгруппа будет решать две задачи: будет работать над созданием Устава объединенной партии, и рассмотрит целесообразность внесения изменений в действующее законодательство, в частности, в Закон о политических партиях, который сейчас не регламентирует порядок объединения существующих политических партий.

Третья подгруппа – организационная, должен произвести алгоритм организационных мероприятий для обеспечения созыва учредительного съезда новой партии, а также другие мероприятия, связанные со слиянием партий, входящих в блок, на местном уровне. В ее состав вошли Олег ГУМЕНЮК, Василий КУЙБИДА, Александр НОВИКОВ и Зиновий ШКУТЯК.

По словам Р.ЗВАРИЧА, на первом заседании рабочей группы состоялось и неформальное обсуждение “проблем, которые могли бы возникнуть во время объединения”. В частности, отметил он, речь шла об “идеологически-программной составляющей новой политической партии”.

“Оказалось, что наши позиции значительно ближе, чем кое-кто из журналистов допускал в своих комментариях”, – подчеркнул Р.ЗВАРИЧ. По его словам объединенная партия будет носить правоцентристский, национально-демократический характер.