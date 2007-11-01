Ющенко провел кадровые чистки в СБУ

Президент Украины Виктор Ющенко 1 ноября 2007 года подписал указы об освобождении М.Погребицкого от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области. Об освобождении В.Мельниковича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области. И о назначении В.Крипака начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области.

Текст указов обнародован на официальном Интернет-ресурсе Президента Украины