Ющенко и Янукович вместе разберутся, почему растут цены

Совещание о состоянии дел в сфере ценообразования и мерах по обеспечению ценовой стабильности состоится в пятницу, 2 ноября, в 14.00, под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, совещание пройдет в Доме правительства.

В совещании примут участие члены Кабинета министров Украины, руководители центральных органов исполнительной власти, Национального банка, областных государственных администраций и областных советов.

Аккредитация – по телефонам пресс-службы Кабинета министров Украины: 256-75-81, 256-75-82.