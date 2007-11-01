Ющенко и Янукович вместе разберутся, почему растут цены
13:34, 01 ноября 2007Политика
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Совещание о состоянии дел в сфере ценообразования и мерах по обеспечению ценовой стабильности состоится в пятницу, 2 ноября, в 14.00, под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, совещание пройдет в Доме правительства.
В совещании примут участие члены Кабинета министров Украины, руководители центральных органов исполнительной власти, Национального банка, областных государственных администраций и областных советов.
Аккредитация – по телефонам пресс-службы Кабинета министров Украины: 256-75-81, 256-75-82.
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