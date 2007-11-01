Стецькив просит Ющенко не изобретать велосипед

"Оппозиция в правительстве – нонсенс. Нам нужно не министерские должности раздавать, а вырабатывать цивилизованные правила взаимоотношений между большинством и оппозицией".

Об этом ИнтерМедиа консалтингзаявил кандидат в народные депутаты от блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Тарас Стецькив, комментируя вчерашнее предложение Президента В. Ющенко о распределении должностей в парламенте и правительстве между большинством и оппозицией.

“Нужно разделять парламент и правительство. Я целиком поддерживаю предложение Президента о том, что парламентской оппозиции – Партии регионов и КПУ – нужно отдать примерно 45% всех комитетов и место в руководстве Верховной Рады. Например, кресло вице-спикера. Причем половина отданных оппозиции комитетов должны быть ключевыми”, – пояснил Стецькив.

Однако правительство – совсем другое дело. “Присутствие оппозиции в правительстве противоречит практике парламентаризма, европейской традиции и вообще принципу распределения власти. Оппозиция не может иметь должностей в исполнительной власти. Оппозиция потому и оппозиция, что она вне границ исполнительной власти. Не могут оппозиционеры быть министрами”, – подчеркнул Стецькив.

Он заверил, что в случае необходимости представители демократической коалиции будут убеждать Президента в том, что присутствие оппозиции в правительстве – не целесообразно. “Такой подход не способствует консолидации общества и власти. Нигде в мире такого нет. Нам нужно не часть правительства оппозиции отдавать, а создавать цивилизованные правила отношений между властью и оппозицией. Оппозиция должна эффективно контролировать власть, критиковать ее и иметь, в конце концов, шанс вернуться во власть в будущем. Так принято в мире, и нам не нужно изобретать свой велосипед”, – уверен Стецькив.