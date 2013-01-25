Российский эксперт: Украина в Таможенном союзе будет создавать проблемы

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.

«Россия сейчас активно строит Таможенный союз, который в 2015 году должен стать Евразийским - аналогом ЕС на постсоветском пространстве. Немалые усилия прилагаются к тому, чтобы убедить Киев присоединиться к этому начинанию. Но нетрудно предположить, что в случае вступления Украина внутри объединения будет по всем вопросам иметь особое мнение, яростно торговаться и выбивать из партнеров уступки, блокируя всю работу. То есть выполнять функцию, которую в ЕС практически всегда выполняла Великобритания», - считает Ф.Лукьянов.

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Он убежден, что из извилистой историй отношений Великобритании и Евросоюза можно вынести «любопытный урок» для стран Таможенного союза.

При этом Ф.Лукьянов отметил, что некоторые неполиткорректные комментаторы вообще полагают, что проблемы европейской интеграции начали накапливаться именно тогда, когда в 1970-е годы к ЕС присоединился Лондон, против чего, например, до конца жизни резко выступал французский политик Шарль де Голль.

«Вот и стоит задуматься – нужна ли Евразийскому союзу своя Великобритания?», - подчеркнул эксперт.

По мнению Ф.Лукьянова, дальнейшее полноценное участие в ЕС требует от Великобритании вовлечения в работу по его консолидации.

«Ведущие континентальные державы полагают, что только углубление политической интеграции и большая централизация управления могут решить проблемы валютного союза, проявившиеся на юге Европы. У Берлина и Парижа, правда, разное представление о том, как именно углублять интеграцию, но нет разногласий по самой цели», - отметил он.

В тоже время, по словам эксперта, Соединенное Королевство никогда не поддерживало федерализацию сообщества, и уж тем более не намерено делать это теперь, когда согласие на все более тесный союз означает готовность брать на себя возрастающую ответственность за других.

«Идея Великобритании о том, что страны должны селективно участвовать там, где им это выгодно, уже встретила дружное отторжение Германии и Франции: стричь купоны, не внося соответствующий вклад, никому не позволят», - подчеркнул Ф.Лукьянов.

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Как сообщал УНИАН, 23 января премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заявил, что Британия может провести референдум по вопросу выхода из Европейского Союза в конце нынешнего десятилетия, после разработки нового пакта о разделе полномочий между Лондоном и Брюсселем.

Справка УНИАН. В июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это не устраивает.

13 декабря 2012 года В.Янукович заявил, что Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза.