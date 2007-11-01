Червоненко надел старую куртку и покатался в маршрутке

О том, что глава области на время пересел из служебной машины в обычную маршрутку, Евгений Червоненко рассказал на недавней коллегии в облгосадминистрации.

- Я ехал в час пик по проспекту, и передо мной развернулись на 180 градусов три забитые маршрутки со стоящими пассажирами, - объяснил причину для проведения эксперемента глава области.

Потрясенный Евгений Альфредович на следующий день решился испытать на себе все «прелести» городского транспорта. Засидевшись допоздна на работе, надел на себя кепку и старую куртку и отправился на остановку на площади Фестивальной. Сев в первую маршрутку, остался незамеченным.

- Пока я катался, меня узнали три человека, но места уступать никто не стал, - сказал губернатор.

Однако, когда водитель разогнался до скорости 100 километров в час, Евгений Альфредович не выдержал и, не представляясь, сделал ему замечание. Шофер, не рассмотрев в салоне лица главного чиновника области, стал хамить и дерзить, мол, «да кто ты такой». Губернатор сдержался и не ответил, чтоб не сорвать свою «операцию», ибо побоялся, что по рации сразу же будет передана информация другим водителям и они вмиг превратятся в образцово-показательных крутильщиков баранок.

- Я запомнил ответ маршрутчика пенсионеру-ветерану: «Я план по льготникам сегодня выполнил», - продолжил рассказывать впечатленный глава области.

Как рассказал Червоненко, вчера готовилось распоряжение о системе контроля над маршрутками. В ближайшем будущем создадут комиссию, которая без предупреждения будет инспектировать все маршрутки таким же образом, как это сделал губернатор. Застигнутых на месте нарушений маршрутчиков будут лишать лицензии.

Комсомольская правда в Украине