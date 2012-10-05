Дело Индило повторно передали в суд

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со СМИ прокуратуры Киева.

Во время дорасследования уголовного дела выполнены необходимые следственные действия, указанные Апелляционным судом Киева в постановлении о направлении дела на дополнительное расследование, подчеркнули в прокуратуре.

Потерпевшие и их представитель, обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела в полном объеме, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, И.Индило умер в Шевченковском районном отделе милиции Киева 18 мая 2010 года - участковый милиционер забрал И.Индила с одного из общежитий Киева в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

28 мая 2010 года прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции. Позже дело было передано для расследования в прокуратуру Киева. В октябре в прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд столицы приговорил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели И.Индила, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед этим, 23 декабря 2011 года, суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного из подсудимых - старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по части первой статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей И.Индила Александр Заруцкий подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского районного суда столицы об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти И.индила.

14 мая Апелляционный суд Киева отправил на дополнительное расследование в Деснянскую районную прокуратуру столицы уголовное дело по обвинению двух сотрудников милиции в причастности к смерти И.Индила.