Сторонники поддержали Тимошенко живой цепью на мосту (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, с 8 часов утра участники акции выстроились на мосту, держа в руках огромные буквы «Юле - свободу! Украине - свободу!», государственные флаги и партийную символику.

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В «Батькивщине» заметили, что живая цепь была образована в знак поддержки лидера партии Юлии Тимошенко, а также солидарности с действиями Ю.Тимошенко.

«Эта цепь – это символичное единение всех единомышленников-патриотов, готовых стать на защиту своей Родины и своего лидера от банды политических террористов», - отметили организаторы акции.

«Мы гордимся нашим лидером и ее силой не покоряться моральным и физическим издевательствам, ее силе противостоять жестокости и грубости в так называемых «обстоятельствах», ее стойкости находиться в нечеловеческих условиях содержания. В сердце каждого человека, который стоит здесь сегодня, живет Юля и большая вера в нашу общую победу», - заявил во время акции председатель киевской «Батькивщины», народный депутат Юрий Одарченко.

На мосту посреди Днепра была соединена карта-пазл Украины. Две ее части символично были совмещены оппозиционерами с разных сторон моста.

Всего в акции приняли участие более тысячи человек.