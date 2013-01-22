Одному из протестующих, которые приковали себя на Банковой, стало плохо

Одному из участников акции протеста возле Администрации Президента на улице Банковой утром во вторник стало плохо.

Об этом сообщил бютовец Андрей Шевченко.

"Стало плохо Сергею Митрофанскому - переохлаждение, высокое давление", - рассказал он.

"Скорая приехала. Отцепили парня от забора. Сергея забирают в тепло. Олег Куявский и Иван Крулько стоят", - добавил Шевченко.

Он отметил, что еще вечером "утеплили их лыжной одеждой и обувью".

"От администрации президента - никакой реакции", - добавил он.

По состоянию на 8 часов утра к ребятам подходят другие люди.

Рядом со входом на Банковую стоят два автобуса с "Беркутом".

Украинская правда