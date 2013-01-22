Одному из протестующих, которые приковали себя на Банковой, стало плохо
08:44, 22 января 2013Политика
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Из-за переохлаждения и высокого давления парню вызвали "скорую".
Двое протестующих продолжают стоять / Фото: Andriy Shevchenko из Twitter.com
Одному из участников акции протеста возле Администрации Президента на улице Банковой утром во вторник стало плохо.
Об этом сообщил бютовец Андрей Шевченко.
"Стало плохо Сергею Митрофанскому - переохлаждение, высокое давление", - рассказал он.
"Скорая приехала. Отцепили парня от забора. Сергея забирают в тепло. Олег Куявский и Иван Крулько стоят", - добавил Шевченко.
Он отметил, что еще вечером "утеплили их лыжной одеждой и обувью".
"От администрации президента - никакой реакции", - добавил он.
По состоянию на 8 часов утра к ребятам подходят другие люди.
Рядом со входом на Банковую стоят два автобуса с "Беркутом".
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