Азаров велел ежегодно обновлять парк «карет скорой помощи»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, такое поручение Н.Азаров дал сегодня во время заседания Кабинета министров.

«Парк машин «скорой» нужно заменять. Тысячу автомобилей в этом году, тысячу в следующем. Нужно найти ресурсы, чтобы двигаться такими темпами», - сказал Н.Азаров.

По данным пресс-службы, парк автомобилей «скорой помощи» сегодня составляет свыше 5,6 тыс. единиц. Однако некоторые машины уже нуждаются в капитальном ремонте, а то и подлежат списанию.

При этом премьер отметил необходимость изучить вопрос изготовления автомобилей «скорой помощи» с оборудованием в Украине, и закупать только то, что не производят отечественные предприятия.