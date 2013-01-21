Азаров велел ежегодно обновлять парк «карет скорой помощи»
18:02, 21 января 2013Политика
803 0
Премьер-министр Николай Азаров поручил правительству ежегодно обновлять парк «карет скорой помощи» на 1 тыс. автомобилей.
Азаров хочет ежегодно обновлять тысячу автомобилей "скорой"
Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, такое поручение Н.Азаров дал сегодня во время заседания Кабинета министров.
«Парк машин «скорой» нужно заменять. Тысячу автомобилей в этом году, тысячу в следующем. Нужно найти ресурсы, чтобы двигаться такими темпами», - сказал Н.Азаров.
По данным пресс-службы, парк автомобилей «скорой помощи» сегодня составляет свыше 5,6 тыс. единиц. Однако некоторые машины уже нуждаются в капитальном ремонте, а то и подлежат списанию.
При этом премьер отметил необходимость изучить вопрос изготовления автомобилей «скорой помощи» с оборудованием в Украине, и закупать только то, что не производят отечественные предприятия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter