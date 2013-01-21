СМИ: Фирташ выиграл очередной тендер «на ремонт»

Стоимость сделки составила 235,140 млн грн, сообщают НашіГроші со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

В августе 2014 года компания должна реконструировать участок газопровода между "км 3851,3" и "км 3878,9", которая проходит в Винницкой области.

На начальном участке длиной 440 м трубу заменят, а на остальных 27,2 км - проложат параллельную нитку. Демонтаж старой трубы проведут после строительства новой нити.

Для реконструкции будут использованы трубы Харцызского трубного завода (владелец - Ринат Ахметов) и Новомосковского трубного завода (владелец - Виктор Пинчук).

Единственным акционером ЗАО «Зангас-НГС» является кипрский офшор «Zangas holdings (cyprus) limited», который связывают с Дмитрием Фирташем. ДК «Укртрансгаз» с 2010 возглавляет Сергей Винокуров, который до этого назначения работал директором ООО «Остхем Украина», которая принадлежит также Дмитрию Фирташу.