В Каире столкновения полиции и протестующих: 4 погибших, 12 раненых
15:17, 20 января 2013Политика
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Четыре человека погибли, 12 ранены в результате столкновений протестующих с полицией в пригороде Каира.
В Каире снова неспокойно. Фото из Википедии
Четыре человека погибли, 12 получили ранения сегодня в пригороде Каира в результате столкновений протестующих с полицией.
По данным Министерства здравоохранения, среди жертв - двое офицеров полиции и военнослужащий, сообщает ИТАР-ТАСС.
Беспорядки у полицейского участка в Шобре-эль-Хайме произошли на рассвете, когда там собрались родственники и друзья египтянина, застреленного полицией.
Опасаясь волнений, там заранее были усилены меры безопасности - силовики пытались предотвратить погромы, однако столкновений избежать не удалось. Толпа людей предприняла попытку штурма участка.
В настоящее время район полностью оцеплен стражами порядка, которым удалось разогнать протестующих.
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