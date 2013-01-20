В Каире столкновения полиции и протестующих: 4 погибших, 12 раненых

Четыре человека погибли, 12 получили ранения сегодня в пригороде Каира в результате столкновений протестующих с полицией.

По данным Министерства здравоохранения, среди жертв - двое офицеров полиции и военнослужащий, сообщает ИТАР-ТАСС.

Беспорядки у полицейского участка в Шобре-эль-Хайме произошли на рассвете, когда там собрались родственники и друзья египтянина, застреленного полицией.

Опасаясь волнений, там заранее были усилены меры безопасности - силовики пытались предотвратить погромы, однако столкновений избежать не удалось. Толпа людей предприняла попытку штурма участка.

В настоящее время район полностью оцеплен стражами порядка, которым удалось разогнать протестующих.