Женщина, облившая зеленкой Авакова, дает показания милиции

Об этом сообщается на официальном сайте харьковской областной милиции.

Согласно сообщению, «18 января 2013 года в 16.00 в дежурную часть Червонозаводского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области поступило заявление от одного из народных депутатов Украины о том, что возле помещения Апелляционного суда Харьковской области неизвестное лицо выплеснуло на него вещество зеленого цвета».

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Сообщается, что «для выяснения обстоятельств происшествия по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Червонозаводского РО города Харькова. На месте происшествия изъяты вещественные доказательства, устанавливаются и опрашиваются свидетели случившегося».

Указанное заявление внесено в Журнал единого учета уголовных правонарушений и других происшествий Червонозаводского райотдела милиции Харькова.

«Лицо, которое подозревается в совершении вышеизложенного правонарушения, доставлено в Червонозаводской райотдел милиции, теперь оно дает показания следственным органам», - сообщает сайт областного главка милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, в Харькове, перед началом заседания по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» народного депутата от «Батькивщины» Арсена Авакова перед входом в здание Апелляционного суда Харьковской области облили зеленкой.

А.Аваков сообщил журналистам, что его облили зеленкой из медицинского шприца неизвестные, минимум, два человека. Депутат добавил, что задержал одну девушку, которая не успела убежать.

По информации пресс-секретаря Харьковской областной организации партии «Батькивщина» Юлии Германовой, сегодня в Харькове неизвестные облили зеленкой также народных депутатов Украины от оппозиции Александра Абдуллина и Константина Бондарева и автомобиль депутата Харьковского областного совета Игоря Балуты. По словам пресс-секретаря, «депутаты будут обращаться по этому поводу в прокуратуру».

В то же время, по данным пресс-службы партии «Батькивщина», сегодня в Харькове перед началом судебного заседания по делу ЕЭСУ неизвестные облили зеленкой депутатов А.Абдуллина, А.Авакова, К.Бондарева и Сергея Соболева.

16 июля 2012 года возле больницы «Укрзализныци» в Харькове неизвестная девушка облила зеленкой защитника Ю.Тимошенко, народного депутата Сергея Власенко. Защитник заявил, что активистка организации «Молодые регионы» Мария Столярова очень похожа на женщину, которая вылила на него зеленку.

26 июля прокуратура Дзержинского района Харькова возбудила уголовное дело по факту нападения на С.Власенко по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Осенью 2012 году во время выборов в Верховную раду Украины перед встречей с избирателями неизвестный также облил зеленкой кандидата в депутаты от «Батькивщины» Александра Кирша.