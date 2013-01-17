Магера объясняет, что у ЦИК не было оснований не признать Табаловых

Об этом сообщил заместитель главы Центризбиркома Андрей Магера в эфире 5 канала, отвечая на вопрос, насколько легитимно присутствие Табаловых в сессионном зале.

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"Центральная избирательная комиссия - это не тот орган, который осуществляет контроль за принятием присяги народными депутатами Украины", - отметил он.

"И в этой связи мы вынуждены ориентироваться на ту официальную информацию, которая поступает из недр Верховной Рады, из аппарата. Свое время мы подали запрос в аппарат Верховной Рады исходя из той ситуации, которая у нас была, а именно неоднозначность: приносили депутаты Табаловы присягу или нет ", - рассказал чиновник.

"Получили ответ. К этому ответу прилагались все, без исключения, копии присяжных всех 445 депутатов. Мы увидели подписи и одного, и другого. Оснований не выдавать удостоверения народного депутата в ЦИК не было. Поэтому эти лица обрели полномочия, и являются народными депутатами Украины ", - резюмировал Магера.

Как известно, Табаловы, которые были избраны в парламент по списку "Батькивщины", отказались войти во фракцию еще до итогов выборов.

Оппозиция считает, что Табалових нельзя считать депутатами, так как они не были в зале во время принятия депутатами присяги.

Украинская правда