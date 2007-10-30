Мэр Кременчуга отказался быть Почетным гражданином города

Мэр Кременчуга (Полтавская обл.) Николай ГЛУХОВ снял свою кандидатуру на присвоение звания Почетный гражданин города.

Об этом он сообщил сегодня на ХIX сессии городского совета.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.ГЛУХОВА, мэр не может носить такое звание, так как в городе существуют проблемы, над которыми надо работать.

«Если бы у нас все было хорошо, не было митингов, не поступала на город вода неудовлетворительного качества, были бы отремонтированы дороги…Я считаю, что из-за этого не могу принять это звание. Люди скажут: какой же он почетный, если он не все сделал, что от него зависит. Это моя принципиальная позиция», – заявил Н.ГЛУХОВ.

Депутаты на сессии городского совета приняли решение присвоить звание «Почетный гражданин Кременчуга» Николаю ЧЕРНЫШУ, который возглавляет Кременчугский автосборочный завод, а также является председателем городской организации Партии регионов.

Напомним, в Кременчуге ежегодно осенью на сессии горсовета рассматривается вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Кременчуга».