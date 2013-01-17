Нацсовет возьмется за «5 канал»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение было принято, учитывая обращение общественного объединения «Комитет поддержки Николая Мельниченко», которое поступило к регулятору 26 ноября 2012 года. По мнению заявителя, в эфире телерадиокомпании имели место передачи канала в субаренду и ретрансляция программ ООО ТРК «Медиа маркет» вопреки требованиям Законов Украины «О телевидении и радиовещании» и «О рекламе». К такому заключению ОО «Комитет поддержки Николая Мельниченко» пришло, осуществляя в период с июня по октябрь 2012 года в домашних условиях выборочную запись программ “5 канала”.

По состоянию на 25 декабря 2012 года ответ на обращение Национального совета по этому вопросу от вещателя не поступил.

Также, реагируя на еще одно обращение ОО «Комитет поддержки Николая Мельниченко», Национальный совет принял решение о назначении внеплановой проверки деятельности Черкасской ОГТРК, г. Черкассы. По мнению объединения, в эфире этой телерадиокомпании также имели место передача канала в субаренду и ретрансляция программ ООО ТРК «Ильдана», о чем свидетельствует собственный мониторинг ОО, проведенный с июня по октябрь 2012 года. На обращение регулятора Черкасская ОГТРК сообщила, что видеоматериалы с логотипом «Ильдана» распространялись на основании соглашения об услугах.