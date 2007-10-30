Червоненко: на территории Запорожской области было три голодомора

Председатель Запорожской облгосадминистрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО утверждает, что в Запорожском регионе областной исполнительной властью делается и будет впредь делаться все необходимое для увековечения памяти жертв голодомора и осознания его исторического значения для украинской истории.

"На территории Запорожской области было три голодомора: два в 30-е годы и один - после войны. И люди должны знать правду об этом. Голодомор имел для нашей истории огромное значение, поэтому в Запорожской области мероприятия, приуроченные к 75-летию голодомора в Украине, не будут сиюминутной одноразовой акцией", - заявил губернатор.

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, на сегодняшний день в Запорожской области издано три Книги памяти жертв голодомора, намечен и проведен ряд мероприятий, приуроченных к его 75-летию, решается вопрос об установке жертвам голодомора памятника в Запорожье.

"Мы трижды обращались к мэру Запорожья по вопросу выделения земли под памятник жертвам голодомора и трижды получали ответ о том, что это нецелесообразно. Сегодня на коллегии Запорожской облгосадминистрации я обратился в четвертый раз и официально заявляю: памятник в Запорожье будет. Возможно, уже к 74-й годовщине голодомора", - заявил губернатор, отметив, что в ходе коллегии так же предупредил всех глав районных администраций Запорожской области о персональной ответственности за выполнение Указа Президента "О мероприятиях в связи с 75-летием голодомора 1932-1933 г.г. в Украине".

Комментируя вынесение Президентом лично ему выговора за значительные недостатки в работе по обеспечению исполнения данного Указа, Е.ЧЕРВОНЕНКО заявил, что не считает нужным и возможным оправдываться.

"Я солдат, и служу Президенту, поэтому для меня Президент всегда прав", - заявил Е.ЧЕРВОНЕНКО, однако отметил, что не исключает, что такая оценка его работы связана с личной неприязнью к нему представителей Секретариата Президента.

"Возможно, в Секретариате есть люди, которым не нравлюсь я и мои успехи в Запорожской области, и может быть, это связано. Но, может быть, обеспечивая региону первое место в Украине по социально-экономическим показателям, я, действительно, отдавал этому больше сил и времени, чем контролю за выполнением в полном объеме данного Указа", - сказал губернатор.

Справка УНИАН. 26 октября Президент Украины Указом 1021/2007 объявил выговор "За значительные недостатки в работе по обеспечению исполнения Указа Президента "О мероприятиях в связи с 75-летием Голодомора 1932-1933 гг. в Украине" губернаторам Запорожской, Донецкой, Одесской и Херсонской областей.