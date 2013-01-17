Голуб рассказал, сколько Калетник потратил на ремонт кабинета в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Голуб заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя информацию о том, что И.Калетник сделал ремонт в кабинете и расширил его путем сноса стены соседнего кабинета.

А.Голуб подтвердил, что ремонт в кабинете действительно был сделан.

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“Насколько мне известно, первый вице-спикер от Коммунистической партии действительно сделал ремонт... Ремонт этот официально стоил приблизительно 12 тыс. грн”, - сказал он.

При этом А.Голуб утверждает, что И.Калетник отремонтировал кабинет за собственные деньги, поскольку может себе позволить такие расходы.