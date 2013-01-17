Голуб рассказал, сколько Калетник потратил на ремонт кабинета в ВР
12:38, 17 января 2013Политика
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Народный депутат от Коммунистической партии Украины Александр Голуб утверждает, что его однопартиец, первый вице-спикер парламента Игорь Калетник потратил на ремонт своего служебного кабинета 12 тыс. грн собственных средств.
Голуб говорит, что Калетник может себе позволить..
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Голуб заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя информацию о том, что И.Калетник сделал ремонт в кабинете и расширил его путем сноса стены соседнего кабинета.
А.Голуб подтвердил, что ремонт в кабинете действительно был сделан.
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“Насколько мне известно, первый вице-спикер от Коммунистической партии действительно сделал ремонт... Ремонт этот официально стоил приблизительно 12 тыс. грн”, - сказал он.
При этом А.Голуб утверждает, что И.Калетник отремонтировал кабинет за собственные деньги, поскольку может себе позволить такие расходы.
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