Третьяков выпихивает Балогу на передовую - объединять НУ-НС

Член блока "НУ-НС" Александр ТРЕТЬЯКОВ считает, что переговорный процесс о создании единой партии на базе блока "Наша Украина – Народная самооборона" должен возглавить член блока, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

Как сообщает пресс-служба "НУ-НС", по мнению А.ТРЕТЬЯКОВА, “в нынешних условиях объединение демократических сил в единую партию, де-факто, вызвано временем и имеет благоприятную политическую почву для успешной реализации". "Партийное разноцветье идеологически родственных политических сил уже время вывести под общий знаменатель – "Наша Украина – Народная самооборона", - сказал он.

А.ТРЕТЬЯКОВ не имеет сомнений в том, что "решение идти на выборы под флагом блока было обдуманным и взвешенным шагом каждого из лидеров партий". "А потому процесс объединения должен стать доказательством того, что "НУ-НС" – это не дискуссионный клуб, а монолитная политическая организация, которая имеет общие декларации и намерения, а именно - свобода и равенство в своих правах наших сограждан", - отметил он.

При этом А.ТРЕТЬЯКОВ выразил убеждение, что возглавить переговорный процесс по созданию эффективно функционирующей партии должен В.БАЛОГА, "как один из успешных политических и административных менеджеров".