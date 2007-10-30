Ющенко призывает Румынию признать Голодомор в Украине актом геноцида

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Румынию присоединиться к процессу признания международным сообществом Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с профессорско-преподавательским составом Дипломатической академии и представителями других неправительственных организаций в Министерстве иностранных дел Румынии.

В.Ющенко заявил, что уже обратился с соответствующей просьбой к Президенту Румынии Траяну БЕСЕСКУ и сегодня планирует обратиться к обеим палатам румынского парламента.