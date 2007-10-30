Черновецкий говорит, что ”долгострой” перед Олимпийским стоит $120 миллионов

Комплекс перед НСК «Олимпийский» снесут лишь после того, как с руководством страны будет достигнута договоренность о предоставлении помощи с возмещением в горбюджет средств на компенсацию застройщику.

Об этом Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что вчера встречался с представителями делегации УЕФА, которая пребывает сейчас в Киеве. “Высказывания их были очень оптимистичными. Киев им понравился очень. Они видят, что Евро-2012 будет в Киеве проведен «на ура». Никаких замечаний я по этому поводу не слышал», - отметил мэр.

Но вместе с этим, подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, проблемой номер один на сегодня для Киева остается строительство здания возле НСК «Олимпийский». С инвестором этого строительства по поводу решения вопроса о компенсации городской председатель собирается встретиться в ближайшее время.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что «настроен» на то, чтоб Евро-2012 состоялся в Киеве, в Украине, но городской бюджет не может взять на себя всю сумму расходов, связанную с возмещением убытков застройщику за прекращение строительства перед стадионом. По его данным, сумма компенсации составляет около 120 млн. долларов.

«Если нам его разрушать, то, пока я не договорюсь с правительством, мы не можем это сделать. Потому что это, примерно, 120 млн. долларов. И это значит, что на сумму почти в миллиард гривень я должен буду уменьшить социальные доплаты и т.д. Это значительная сумма, - подчеркнул мэр. - На самом деле, я говорю о том, что мы увеличиваем бюджет ежедневно, и мы справимся со всеми проблемами, но я хотел бы, чтоб меня услышали и в администрации Президента и в правительстве».

При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также подчеркнул, что для киевского бюджета Евро-2012 «особенных доходов не принесет», и что все доходы пойдут в государственную казну.

Как сообщал УНИАН, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС считает необходимым снести недостроенный ТРЦ “Троицкий”, расположенный перед Национальным спортивным комплексом «Олимпийский», на котором планируются матчи Евро-2012.

Министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Виктор КОРЖ также уверен, что здание перед НСК «Олимпийский» должно быть ликвидировано. Он подчеркнул, что стройка должна быть закрыта, потому что если даже найти пути эвакуации, то НСК «Олимпийский» будет закрыт объектами со всех сторон.

Справка УНИАН. Владельцем ТРЦ «Троицкий» является ЗАО «НЕСТ-Ханнер», созданное украинским ОАО “НЕСТ» и литовским ОАО «HANNER».

Суммарный объем инвестиций в строительство ТРЦ составляет 95 млн. долл.

Введение ТРЦ в эксплуатацию планировалось на февраль-март 2007 года.