Луценко намекнул, что Литвину уже ничего не светит

Депутаты от избирательного блока «Наша Украина – Народная самооборона» единогласно намерены проголосовать за кандидатуру Вячеслава КИРИЛЕНКО на должность председателя Верховной Рады шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявили лидеры блока НУ-НС Борис ТАРАСЮК и Юрий ЛУЦЕНКО.

«Наши депутаты, избранные по списку блока «Наша Украина – Народная самооборона», единогласно намерены поддержать кандидатуру В.КИРИЛЕНКО, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь, Б.ТАРАСЮК также сообщил, что депутаты, избранные в парламент по списку НУ-НС от «Украинской правицы», также единогласно поддерживают кандидатуру В.КИРИЛЕНКО на должность спикера.

Между тем, В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что, в первую очередь, планируется избрать руководство парламента, проголосовать пакет из 12 законопроектов и только затем поставить на голосование вопрос об избрании премьер-министра Украины.