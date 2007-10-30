Блок Ющенко готов превратиться в новую НДП

Все девять политических партий блока «Наша Украина – Народная самооборона» готовы к созданию в ближайшем будущем объединенной национал-демократической партии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сказал лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Мнение всех девяти политических партий является единодушным – мы являемся сторонниками создания новой национал-демократической партии», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, для этого созданная специальная рабочая группа, которая состоит из трех частей – представителей «Нашей Украины», представителей «Народной самообороны» и представителей «Украинской правицы».

В.КИРИЛЕНКО сообщил, что соответствующие делегированные лица будут заниматься наработкой новой программы и устава будущей объединенной партии и другими организационными вопросами. Он заверил, что в ближайшее время лидеры блока смогут предложить конкретные сроки и все юридические обоснования создания новой политической силы.

В свою очередь, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что все члены НУ-НС, как и перед выборами, поддерживают создание единой демократической партии, но, заверил он, новая партия будет формироваться снизу – через волеизъявление партийных активистов на местах и изменение законодательства.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в соответствии с действующими законами, сегодня предусмотрена только возможность ликвидировать партию. По его убеждению, в законе должна быть предусмотрена возможность объединения политических сил, поскольку для партий, которые существуют более 15 лет, самоликвидация является неприемлемой.