Коммунисты обвиняют регионалов в переходе на позиции оранжевых

Лидер коммунистов Крыма Леонид ГРАЧ считает, что желание Партии регионов вернуться к идеям Универсала национального единства фактически означает переход на позиции «оранжевых сил».

Об этом говорится в комментарии Л.ГРАЧА, текстом которого располагает корреспондент УНИАН.

По его мнению, очевидно, что Универсал национального единства совершенно по-разному «понимается окружением Президента и большинством общества, в том числе и сторонниками Партии регионов».

«Однако совсем недавно депутат от этой партии Юрий МИРОШНИЧЕНКО заявил, что «основным политическим игрокам» «следует вернуться к идеям Универсала национального единства и найти общий курс развития страны». Понятно, что «вернуться к идеям Универсала» для Партии регионов фактически означает перейти на позиции «оранжевых сил», - подчеркивает Л.ГРАЧ.

По его убежданию, Партия регионов фактически предает тех, кто два года подряд отдавал за нее голоса, надеясь, что эта сила «сумеет добиться статуса государственного для русского языка, вернуться к политике экономической интеграции с Россией и остановить курс на вступление в НАТО».

«Это и есть практика политического вандализма, которая на бытовом уровне проявляется в разгромленной телефонной будке, а в сфере международных отношений – в выражении готовности разместить на территории Украины элементы американской ПРО, по сути, направленной против России», - отметил Л.ГРАЧ.

Как сообщал УНИАН, 29 октября кандидат в народные депутаты Украины от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО выразил мнение, что основным политическим игрокам следует вернуться к идеям Универсала национального единства и найти общий курс развития страны.

По его мне нию, подписание Универсала национального единства было попыткой найти общий курс. «Это был очень важный шаг до консолидации политических элит», - сказал он и выразил сожаление, что не все политики подписали настоящий документ.

«Это был путь правильный, надо идти этим путем, делать выводы и возвращаться на него», - убежден Ю.МИРОШНИЧЕНКО. При этом он выразил мнение, что перечень вопросов, вокруг которых политики не могут найти общий язык, следует вынести на всенародный референдум.