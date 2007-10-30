Луценко сказал, когда ВР начнет работать

Один из лидеров блока «Наша Украина - Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что если оппоненты демократических сил не будут мешать, то Верховная Рада VI созыва начнет свою работу 15 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Мы планируем, что эта сессия начнется с 15 ноября, но конечно, если наши политические оппоненты и дальше не будут затягивать процесс для поисков возможных вариантов подрыва демократического большинства», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что, несмотря на такие попытки политических оппонентов, НУ - НС и БЮТ будут действовать в строгом соответствии со своими намерениями, которые были обнародованы перед избирателями.

Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что демократические силы готовы к созданию коалиции в количестве не менее 228 народных депутатов.

По его словам, ряд политических сил затягивает создание коалиции и открытие сессии парламента нового созыва.