За что Ющенко уволил генерала Дрижчаного

Генерал армии Игорь ДРИЖЧАНЫЙ был освобожден от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны в соответствии с указом Президента о демилитаризации гражданских учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента сказал заместитель руководителя Секретариата Президента Игорь ПУКШИН.

Он напомнил, что недавно Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ «О Перечне должностей, которые могут быть замещены военнослужащими Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, учреждениях и организациях, и предельных воинских званий по этим должностям».

По словам И.ПУКШИНА, в соответствии с этим указом, И.ДРИЖЧАНЫЙ не может занимать должность заместителя секретаря СНБО.

«В связи с этими изменениями был издан указ об освобождении И.ДРИЖЧАНОГО», - объяснил И.ПУКШИН, в то же время добавив, что этот вопрос журналисты скорее должны ставить секретарю СНБО, а он лишь озвучивает правовые основания такого решения.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Президент Украины подписал Указ «О Перечне должностей, которые могут быть замещены военнослужащими Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, учреждениях и организациях, и предельных воинских званий по этим должностям».

Руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА отметил, что Указ о сокращении должностей в государственных органах и гражданских учреждениях, которые замещаются военнослужащими, направлен на широкую демилитаризацию государственной службы.

Во исполнение этого указа присутствие военных, сотрудники специальных служб во властных и управленческих структурах будут уменьшены больше чем вдвое.

29 октября Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении И.ДРИЖЧАНОГО от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Справка УНИАН. И.ДРИЖЧАНЫЙ находился в должности заместителя секретаря СНБО Украины с февраля 2006 года.