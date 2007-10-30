У Ющенко хотят, чтобы в Кабмине не было никаких ”писулек”

Заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН отмечает, что первоочередные законодательные инициативы Президента Виктора ЮЩЕНКО будут касаться усовершенствования системы исполнительной власти, реформы судебной ветви власти, реформирования системы криминальной юстиции и борьбы с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ПУКШИН сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

Что касается усовершенствования системы исполнительной власти И.ПУКШИН отметил, что на сегодняшний день эта система «дисбалансирована, не работает эффективно». По его словам, на усовершенствование системы исполнительной ветви власти будут направлены такие законопроекты, как вторая редакция закона о Кабинете Министров, внесение изменений в закон о местных государственных администрациях и в закон о местном самоуправлении.

Говоря о законе о Кабмине, И.ПУКШИН заметил, что он должен четко отвечать требованиям Конституции. По его словам, в работу правительства должны быть заложены европейские принципы. «Все решения должны приниматься на заседании правительства, никаких не должно быть поручений, писулек», - сказал он.

Кроме того, по словам И.ПУКШИНА, должен быть повышен статус министра.

Что касается закона о местных государственных администрациях И.ПУКШИН сообщил, что Президент будет настаивать, чтобы председатели местных госадминистраций назначались на профессиональных принципах.

«С этой целью будет предложено, что председатели администраций формируются исключительно из кадрового резерва, который составляется на конкурсных основах, то есть таким образом, чтобы любые любимцы или случайные люди не попадали в систему органов исполнительной власти, тем более, на должности председателей администраций», - добавил он.

Что касается законопроектов, направленных на реформирование органов криминальной юстиции, И.ПУКШИН сообщил, что в Секретариате Президента завершается доработка концепции реформы криминальной юстиции.

Он сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Национальной комиссии по утверждению верховенства права, на котором планируется утвердить эту концепцию. После этого концепция должна быть утверждена Советом национальной безопасности и обороны и подписан соответствующий указ Президента.

По словам И.ПУКШИНА, эта концепция предусматривает реформу досудебной ветви власти, гуманизацию криминального законодательства, а также упорядочение системы органов, которые будут проводить досудебное следствие. Он отметил, что уже практически подготовлен новый Уголовно-процессуальный кодекс и другие законы, касающиеся формирования органов криминальной юстиции.

Что касается борьбы с коррупцией, согласно информации И.ПУКШИНА, планируется внести законопроект о создании антикоррупционного органа.

Также в числе первоочередных законодательных инициатив Президента будет принятие нового закона о бюджете.

«Президент хочет видеть в парламенте эффективную законодательную работу», - сказал И.ПУКШИН.

Как отмечается в информационной справке, розданной журналистам на брифинге И.ПУКШИНА, на сегодняшний день в Секретариате Президента подготовлено три первоочередных законопроекта, которые будут внесены на рассмотрение Верховной Рады VI созыва, - о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины, о внесении изменений в статью 27 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» и «О Национальном антикоррупционном бюро».