В СП твердят, что с Сацюка сорвали погоны не из-за Ющенко

Лишение экс-заместителя председателя Службы безопасности Украины Владимира САЦЮКА воинского звания генерал-майора не связано с делом об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента заявил заместитель председателя СП Игорь ПУКШИН.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он отметил, что в свое время это воинское звание было присвоено В.САЦЮКУ «безосновательно», поскольку при присвоении очередных воинских званий В.САЦЮКОМ были поданы «ложные документы».

Как сообщал УНИАН, 29 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым отменил указ своего предшественника Леонида КУЧМЫ о присвоении полковнику Владимиру САЦЮКУ воинского звания генерал-майора как изданный “безосновательно”.

Текст указа размещен на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

20 декабря 2006 г. В.ЮЩЕНКО заявил, что был отравлен на даче бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА.

В свою очередь, В.САЦЮК в апреле этого года подал гражданский иск к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с требованием опровергнуть информацию о том, что отравление нынешнего главы государства произошло у него на даче.

В июне этого года Шевченковский районный суд города Киева не удовлетворил вышеупомянутый иск В.САЦЮКА.