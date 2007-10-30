Катеринчук считает, что Тимошенко поступила с Ющенко не совсем корректно

Член блока «Наша Украина – Народная самооборона» Николай КАТЕРИНЧУК отмечает, что разногласий между НУ-НС и БЮТ относительно создания коалиции не существует, а происходит демократическая дискуссия по ряду вопросов. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.КАТЕРИНЧУКА, все разговоры относительно невозможности создания демократической коалиции – это попытка Партии регионов отвлечь людей от вопроса, в частности, подготовки народного хозяйства к зиме.

Он также выразил убеждение, что Верховная Рада начнет работу в ноябре.

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, будет создана коалиция в 228 народных депутатов, которая будет работать «абсолютно прогнозируемо и быть дееспособной». Он также убежден, что не будет проблем с голосованием по законопроектам.

В то же время Н.КАТЕРИНЧУК считает целесообразным внести изменения в регламент ВР Украины, предусмотрев голосование за законопроекты только один раз в неделю, например, в четверг (предыдущая ВР голосовала за законопроекты ежедневно во время сессионных заседаний – УНИАН).

Н.КАТЕРИНЧУК также подчеркнул, что все обязательства, которые были взяты перед избирателями, НУ-НС выполнит.

Кроме того, он отметил, что разговоры вокруг того, что, в частности, Юрий ЕХАНУРОВ может не голосовать за кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины, не имеют никаких оснований. Н.КАТЕРИНЧУК считает, что Ю.ЕХАНУРОВ проголосует и за кандидатуру Вячеслава КИРИЛЕНКО на должность председателя ВР, и за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.

При этом Н.КАТЕРИНЧУК выразил убеждение, что «будет создана демократическая коалиция в ближайшее время», а место Партии регионов, по его словам, там, где определили избиратели – «в оппозиции».

Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что между БЮТ и НУ-НС и в самом блоке «идет абсолютно демократический процесс», который касается положений проекта коалиционного соглашения. «Идет дискуссия, разногласия незначительны, и они не повлияют на создание коалиции», - добавил он.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов, как все же НУ-НС и БЮТ будут согласовывать позиции относительно перехода на контрактную армию, Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что это вопрос - в компетенции главнокомандующего. По его мнению, этот пункт в предвыборных лозунгах является «не совсем корректным» относительно взаимодействия с Президентом Украины. Н.КАТЕРИНЧУК считает, что должны быть консультации с Президентом Украины по данному вопросу.

Н.КАТЕРИНЧУК также отметил, что на сегодня уже речь идет о «недемократическом формате влияния на некоторых депутатов» со стороны Партии регионов, чтобы они не вступали в коалицию.

В то же время он выразил мнение, что больше «морозов» в ВР не будет».

Кроме того, как председатель Европейской партии Украины Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что его удивляет позиция относительно необходимости поднятия проходного барьера на выборах в парламент до 5%, заявив, что он выступает категорически против такой нормы.