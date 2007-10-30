Балога считает естественным, что Ющенко становится объектом критики

Руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА заявляет о недопустимости какого-либо давления на главу государства Виктора ЮЩЕНКО при реализации им конституционных прерогатив.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины.

Он констатирует увеличение в последнее время количества критических высказываний и комментариев относительно отдельных решений, публичных заявлений Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По словам В.БАЛОГИ, причиной такого всплеска активности, прежде всего, политиков из второго эшелона ведущих политических сил, является стремление укрепить их позиции накануне формирования большинства в новоизбранной Верховной Раде и правительства, а также создать фон для реализации своих внутрипартийных задач.

В.БАЛОГА убежден, что критика как инструмент политического процесса является важной демократической нормой, которая часто помогает найти оптимальные решения в политике и сфере государственного строительства. «Объектом критических замечаний нередко становится и Президент, это естественно в силу его должности, функций, полномочий и ответственности. Он внимательно относится к иному, отличному от его собственного, взгляду на те или другие проблемы. Однако только тогда, когда встречные предложения обоснованы, а критика – аргументирована», - отметил В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата в который раз отметил недопустимость какого-либо давления на Президента при реализации им конституционных прерогатив.

«Глава государства всегда будет руководствоваться исключительно интересами общества и страны, Конституцией и законами, но никак не партийными программами или лозунгами. Никто не помешает Президенту действовать именно так и в сферах, в которых его позиция не совпадает с представлениями отдельных политиков», – заявил В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата считает, что критика Президента отдельными политиками является образцом бессодержательности, замешенной на политиканстве.