Завтра правительство будет думать, как обеспечить проведение референдума
Завтра во время заседания правительство рассмотрит проект постановления о вопросе обеспечения подготовки и проведения всеукраинского референдума и ряд других вопросов.
Завтра под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета министров Украины.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно повестке дня, во время заседания правительство рассмотрит проект постановления о вопросе обеспечения подготовки и проведения всеукраинского референдума, докладчик по этому вопросу - министр финансов Юрий Колобов.
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Также Кабмин рассмотрит проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно введения мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц; внесение изменений в Порядок представления финансовой отчетности; осуществление государственных внешних заимствований в 2013 году.
Кроме того, правительство рассмотрит Концепцию Государственной целевой программы всестороннего развития и функционирования украинского языка на период до 2015 года и другие вопросы.