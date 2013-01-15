Завтра правительство будет думать, как обеспечить проведение референдума

Завтра под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно повестке дня, во время заседания правительство рассмотрит проект постановления о вопросе обеспечения подготовки и проведения всеукраинского референдума, докладчик по этому вопросу - министр финансов Юрий Колобов.

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Также Кабмин рассмотрит проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно введения мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц; внесение изменений в Порядок представления финансовой отчетности; осуществление государственных внешних заимствований в 2013 году.

Кроме того, правительство рассмотрит Концепцию Государственной целевой программы всестороннего развития и функционирования украинского языка на период до 2015 года и другие вопросы.