Рыбак допускает, что «языковой вопрос» может быть вынесен на референдум

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал, отвечая вчера на вопрос «5 канала».

В частности, В.Рыбак отметил необходимость безусловного выполнения Конституции, которой украинский язык определен как государственный.

Вместе с тем спикер отметил, что русский «не является языком национальных меньшинств», поскольку им пользуется практически половина населения государства. «Сегодня нужно определиться. Идут наработки Конституционной ассамблеи», - сказал В.Рыбак, высказав мнение, что, среди прочего, будут вноситься и предложения по языковому вопросу с учетом мнения специалистов и представителей общественности.

При этом председатель Верховной Рады Украины не исключил, что некоторые вопросы могут быть вынесены на референдум, отметив, что этому должна предшествовать широкая разъяснительная работа.

«Возможно, придется спросить у людей по русскому языку, но принимать изменения в Конституцию должна Верховная Рада», - подчеркнул В.Рыбак.