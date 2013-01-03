Рыбак допускает, что «языковой вопрос» может быть вынесен на референдум
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак считает, что вопрос об определении статуса русского языка нуждается в тщательном изучении специалистами, в том числе на уровне Конституционной ассамблеи.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал, отвечая вчера на вопрос «5 канала».
В частности, В.Рыбак отметил необходимость безусловного выполнения Конституции, которой украинский язык определен как государственный.
Вместе с тем спикер отметил, что русский «не является языком национальных меньшинств», поскольку им пользуется практически половина населения государства. «Сегодня нужно определиться. Идут наработки Конституционной ассамблеи», - сказал В.Рыбак, высказав мнение, что, среди прочего, будут вноситься и предложения по языковому вопросу с учетом мнения специалистов и представителей общественности.
При этом председатель Верховной Рады Украины не исключил, что некоторые вопросы могут быть вынесены на референдум, отметив, что этому должна предшествовать широкая разъяснительная работа.
«Возможно, придется спросить у людей по русскому языку, но принимать изменения в Конституцию должна Верховная Рада», - подчеркнул В.Рыбак.