В НУ-НС подождут, пока Литвин сам попросится в спикеры
Предложения рассмотрят по мере поступления
|Николай КАТЕРИНЧУК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции член НУ-НС Николай КАТЕРИНЧУК.
По его словам, в настоящее время существует только заявление Блока Литвина по поводу того, что они определятся с участием в коалиции после того, как парламент будет созван и народные депутаты принесут присягу.
Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что пока нет конкретного предложения от Блока Литвина относительно выдвижения кандидатуры В.ЛИТВИНА на должность председателя Верховной Рады.
По его словам, блок НУ-НС будет «рассматривать это предложение, как только оно поступит».
Как сообщал УНИАН, представитель Блока Литвина Михаил СИРОТА заявил, что его политическая сила, в случае вхождения в коалицию, будет выдвигать кандидатуру своего лидера на должность председателя Верховной Рады.
«В зависимости от формата большинства будет выдвигаться кандидатура председателя Верховной Рады Украины. Поэтому, если мы будем иметь формат большинства с участием Блока Литвина, это возможно. Владимир ЛИТВИН один из наиболее подготовленных политиков, которые бы могли выполнять функции председателя Верховной Рады шестого созыва», – сказал М.СИРОТА.