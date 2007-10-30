Кириленко, Луценко и Тарасюк дадут пресс-конференцию

Председатель политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО и члены политсовета Юрий ЛУЦЕНКО и Борис ТАРАСЮК сегодня в 16.00 проведут пресс-конференцию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе блока НУ-НС.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре партии “Народный Союз Наша Украина” по адресу: ул.Спасская, 37.

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