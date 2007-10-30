Кириленко, Луценко и Тарасюк дадут пресс-конференцию
13:33, 30 октября 2007Политика
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Председатель политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО и члены политсовета Юрий ЛУЦЕНКО и Борис ТАРАСЮК сегодня в 16.00 проведут пресс-конференцию.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе блока НУ-НС.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре партии “Народный Союз Наша Украина” по адресу: ул.Спасская, 37.
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