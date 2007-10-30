Хакеры атакуют сайт Ющенко третьи сутки

На официальный сайт президента Виктора Ющенко во вторник совершены хакерские атаки.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в секретариате президента.

"Это SYN-атака, которая длится уже в течение трех дней", - сказал собеседник.

Как отметил источник, сам сайт работает, и информация постоянно обновляется, но ее не видно извне.

Подобные атаки были ранее осуществлены на эстонские порталы.

Раньше Евразийский союз молодежи заявлял о намерении осуществить хакерские атаки на сайт президента.

Они мотивировали это тем, что, на их сайт осуществляются хакерские атаки со стороны украинских националистов.

Раньше члены Евразийского союза молодежи уничтожили государственный герб Украины, установленный на вершине Говерлы.