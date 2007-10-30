Регионалы сказали «нет» еще одним выборам
13:08, 30 октября 2007Политика
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Кивалов сослался на закон
|Сергей Кивалов
Сергей Кивалов отметил, что, согласно нормам закона, новоизбранный Парламент должен в течение 30 дней сформировать руководство Рады, определить количество комитетов, их персональный состав и руководство.
В Конституции также предусмотрен срок в 60 дней для формирования Правительства. "Вы спрашиваете, будут ли повторные выборы, если мы не вложимся в эти сроки? Нет, потому что ни Президент, ни какой-либо другой государственный институт не может объявить еще одни внеочередные выборы", - сказал Кивалов.
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