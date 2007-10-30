Регионалы сказали «нет» еще одним выборам

Кандидат в депутаты Верховной Рады от Партии регионов Сергей Кивалов исключает назначение Президентом Виктором Ющенко новых внеочередных выборов Парламента в случае если Верховная Рада VІ созыва не сможет сформировать Кабинет Министров в течение 60 дней. Об этом сообщает сайт Партии регионов

Сергей Кивалов отметил, что, согласно нормам закона, новоизбранный Парламент должен в течение 30 дней сформировать руководство Рады, определить количество комитетов, их персональный состав и руководство.

В Конституции также предусмотрен срок в 60 дней для формирования Правительства. "Вы спрашиваете, будут ли повторные выборы, если мы не вложимся в эти сроки? Нет, потому что ни Президент, ни какой-либо другой государственный институт не может объявить еще одни внеочередные выборы", - сказал Кивалов.