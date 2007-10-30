Львовскому губернатору сделали операцию в Австрии

Вчера в одной из клиник Австрии председателю Львовской областной государственной администрации Петру Олийныку была сделана операция.

Как сообщил сегодня на сессии председатель Львовского областного совета Мирослав Сеник операция была тяжелой и проходила долго. Сеник не уточнил, что именно оперировали Олийныку. Он только сказал, что операция прошла успешно.

Председатель облсовета обратился к депутатам с тем, чтобы они пожелали Петру Олийнику быстрого выздоровления.

На прошлой неделе у львовского губенрнатора умер отец. В настоящий момент обязанности губернатора исполняет его первый заместитель Валерий Пятак.

Обозреватель