Львовскому губернатору сделали операцию в Австрии
12:17, 30 октября 2007Политика
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Что лечат - неизвестно
|Петр ОЛИЙНЫК
Как сообщил сегодня на сессии председатель Львовского областного совета Мирослав Сеник операция была тяжелой и проходила долго. Сеник не уточнил, что именно оперировали Олийныку. Он только сказал, что операция прошла успешно.
Председатель облсовета обратился к депутатам с тем, чтобы они пожелали Петру Олийнику быстрого выздоровления.
На прошлой неделе у львовского губенрнатора умер отец. В настоящий момент обязанности губернатора исполняет его первый заместитель Валерий Пятак.
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