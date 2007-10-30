В Соцпартии нового лидера согласуют с Морозом

В Социалистической партии Украины не видят необходимости в отставке лидера партии Александра МОРОЗА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, по словам министра образования и науки Станислава НИКОЛАЕНКО, на политсовете СПУ вопрос об отставке А.МОРОЗА с должности главы партии не поднимался в связи с тем, что раньше, на политисполкоме партии, этот вопрос обсуждался, и соответствующее заявление А.МОРОЗА было отклонено.

«Я не вижу необходимости отставки Александра МОРОЗА именно сегодня или завтра. Я думаю, что в ближайшее время отставки А.МОРОЗА не будет», - заявил С.НИКОЛАЕНКО.

При этом он отметил, что «ошиблись мы все, а не только МОРОЗ. Это результат нашей совместной деятельности».

Как говорится в сообщении пресс-службы СПУ, по словам С.НИКОЛАЕНКО, на съезде партии, который запланирован на середину ноября, это вопрос, скорее всего, также подниматься не будет.

В то же время, С.НИКОЛАЕНКО отметил, что со временем смена руководства партии, конечно, состоится. По его словам, «новый лидер партии, который появится, скажем, через полгода, год или два, три, обычно, обязательно будет согласован с Александром МОРОЗОМ».

Что касается конкретных кандидатур, которые могут со временем сменить А.МОРОЗА на посту лидера СПУ, С.НИКОЛАЕНКО заявил, что таких кандидатур есть 270 тысяч.

Как сообщал УНИАН, лидер СПУ Александр МОРОЗ, выступая на заседании Политсовета СПУ 27 октября, сказал, что к его заявлению об отставке, “которая моими коллегами-однопартийцами не поддержана” можно вернуться на съезде партии.