Костенко заявляет, что не может быть в одной партии с левым Луценко

Для создания единой партии на базе блока НУ-НС нужно выполнить как минимум два условия - принять закон о политических партиях и определиться с идеологией будущей партии. Такое мнение в интервью "ИнтерМедиа консалтинг" высказал лидер Украинской народной партии Юрий Костенко.

"Процесс объединения должен проходить, во-первых, на основе закона, который должна принять ВР. Ведь сейчас объединение партий не возможно - партии могут только распускаться или присоединяться к кому-то. Поэтому мы внесли изменения в закон о полит. партиях. Когда они будут приняты, только тогда можно говорить об объединении", - сказал Костенко.

"И надо определиться, о какой партии идет речь. Если о правой, то мы готовы объединяться. И уже приняли соответствующее решение об объединении с РУХом. А если речь идет о какой-то другой идеологии, то надо в этом вопросе детально разобраться", - добавил он.

По словам Костенко, "все говорят о партии, но никто не говорит о программе, о приоритетах".

"Я понимаю, что в Украине все привыкли к проектам, а не к идеологическим партиям. Но рано или поздно люди все же будут голосовать не за красивые вывески, а за идеологию, так как это делается в Европе. Поэтому об идеологии нужно думать в первую очередь. Не могут быть в одной партии левый Луценко и правый Костенко. Я условно говорю".

Как сообщал УНИАН, накануне руководитель Секретариата президента Виктор Балога призвал демократические силы не медлить с созданием единой партии на базе блока "Наша Украина - Народная самооборона".