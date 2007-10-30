Шкиль: помешать Тимошенко и Кириленко могут только марсиане
10:54, 30 октября 2007Политика
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БЮТ призывает к принятию закона об оппозиции
|Андрей Шкиль
Об этом он сказал в интервью газете « Столичные новости» от 30 октября. 2007 года.
«Не вижу оснований считать, что будет не так. Конечно, мы не можем предусмотреть прилет марсиан на Землю. Конечно, это может помешать созданию коалиции. Но я не Глоба, и даже не политолог. Я политик. С уверенностью могу сказать: причин, по которым помаранчевая коалиция не состоялась бы, нет. Некоторые предрекают предательство, какие-то аномальные явления, но я этому не верю», - сказал А.ШКИЛЬ.
Он подчеркнул, что все не согласованные вопросы между БЮТ и НУ-НС решены.
Кроме, этого А.ШКИЛЬ подчеркнул, что БЮТ призывает к принятию закона об оппозиции, проект которого предложен блоком.
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