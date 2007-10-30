Ющенко видит три пути: слияние, присоединение или самоликвидацию

Руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА призывает демократические силы не медлить с созданием единой партии на базе блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Об этом идет речь в комментарии В.БАЛОГИ, переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины.

Он напомнил, что во время кампании по внеочередным парламентским выборам 9 партий из «помаранчевого» лагеря объявили о готовности объединиться в мощную политическую организацию, которая предложит обществу новую идеологию, ясные цели и понятные ценностные ориентиры.

«Была обнародована соответствующая декларация, которая четко зафиксировала общие стремления. Следовательно, этот документ стал предвыборным обязательством образованного блока «Наша Украина – Народная самооборона», и его сторонники абсолютно точно поняли объединительную идею. Нельзя отделить избирательную кампанию НУ-НС от задекларированного движения к построению новой партии, которая должна внедрить в Украине европейские социальные, экономические и политические стандарты», - сказал В.БАЛОГА.

Он отметил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО неоднократно публично высказывался за консолидацию демократических сил, которые в силу ряда причин все больше становились разъединенными.

«Вспомните: призыв к совместным действиям, с которым глава государства выступил осенью прошлого года на съезде «Народного Союза Наша Украина», делегаты и гости встретили овацией. Более того, Президент поддержал блок НУ-НС именно в контексте объединительного курса. Монолитность демократического лагеря является залогом того, что реванша антидемократических сил не будет, и Украина никогда не сойдет с платформы демократии. Следовательно, воплощение этой идеи нужно, в первую очередь, обществу и государству, а не политикам», - подчеркнул руководитель Секретариата

Он видит, по крайней мере, три способа объединения демократических партий из блока «Наша Украина – Народная самооборона» – путем слияния, присоединения или самоликвидации. Каждый из этих подходов является вполне реальным для воплощения, поскольку построенный на возможностях, которые предоставляет Конституция и законодательство, регламентирующее деятельность политических партий и объединений граждан. «Обычно, как и каждое масштабное дело, эти варианты содержат в себе политические, юридические и организационные риски. Вероятно, сыграет свою роль и личностный фактор. Однако важно то, что механизмы создания единой демократической партии существуют, и их нужно запускать», - отметил В.БАЛОГА.

Он предположил, что примеры интеграционного движения покажут регионы, где политические реалии побуждают к более тесному сотрудничеству демократических сил в областных и городских советах. По мнению В.БАЛОГИ, «на местах очень часто не до игр в амбиции и вождизм, там необходимость кооперации между демократами диктует максимальная приближенность к потребностям людей и более ощутимая конкуренция с оппонентами. Поэтому в центре стоит внимательнее присмотреться к региональному опыту взаимодействия».

Глава Секретариата Президента отметил, что в выборах в Верховную Раду может принимать участие лишь партия, зарегистрированная в Министерстве юстиции не позже, чем за 365 дней до дня голосования. «Новообразованная демократическая партия просто обязана получить парламентское представительство, ведь слишком много надежд и ответственности возлагает на нее общество. Поэтому стоит безотлагательно начать практические шаги по реализации задекларированного обещания. Цена вопроса – будущее демократии в Украине», – сказал В.БАЛОГА.