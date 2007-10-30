Смешко собирается вернуться в Украину и судиться с Ющенко

Игорь Смешко обратился к своему адвокату с просьбой подготовить иск относительно незаконности указа Президента Украины о лишении дипломатического ранга.

Адвокат Смешко Виктор Петриненко сообщил Радио Свобода, что в ближайшее время этот иск будет подан в суд – после того, как Смешко, который сейчас перебывает за пределами Украины, вернется.

В понедельник Виктор Ющенко лишил прежнего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

Указ об этом отменяет предыдущий указ Леонида Кучмы о присвоении этого ранга с формулировкой «выдан безосновательно».

Другим указом Президента в понедельник бывшего заместителя председателя Службы безопасности Украины Владимира Сацюка лишили военного звания генерал-майора с такой же формулировкой.

Смешко возглавлял СБУ с сентября 2003 года по февраль 2005 года.

Сацюк был назначен первым заместителем председателя СБУ в конце апреля 2003 года и освобожден от этой должности в декабре 2004 года после скандала с отравлением Ющенко, которое произошло, как считают, у Сацюка на даче.

С тех пор Сацюк скрывается в России и отрицает свою причастность к отравлению тогдашнего кандидата в Президенты Украины.

Смешко тоже не раз отрицал самую распространенную версию, которой придерживается Ющенко, что отравление произошло на даче Сацюка.