Смешко собирается вернуться в Украину и судиться с Ющенко
Так утверждает адвокат
|Игорь Смешко
Адвокат Смешко Виктор Петриненко сообщил Радио Свобода, что в ближайшее время этот иск будет подан в суд – после того, как Смешко, который сейчас перебывает за пределами Украины, вернется.
В понедельник Виктор Ющенко лишил прежнего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.
Указ об этом отменяет предыдущий указ Леонида Кучмы о присвоении этого ранга с формулировкой «выдан безосновательно».
Другим указом Президента в понедельник бывшего заместителя председателя Службы безопасности Украины Владимира Сацюка лишили военного звания генерал-майора с такой же формулировкой.
Смешко возглавлял СБУ с сентября 2003 года по февраль 2005 года.
Сацюк был назначен первым заместителем председателя СБУ в конце апреля 2003 года и освобожден от этой должности в декабре 2004 года после скандала с отравлением Ющенко, которое произошло, как считают, у Сацюка на даче.
С тех пор Сацюк скрывается в России и отрицает свою причастность к отравлению тогдашнего кандидата в Президенты Украины.
Смешко тоже не раз отрицал самую распространенную версию, которой придерживается Ющенко, что отравление произошло на даче Сацюка.