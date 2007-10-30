Папиев призвал себя утихомирить властные амбиции

Министр труда и социальной политики Украины Михаил ПАПИЕВ считает необходимым, чтобы украинские политики «утихомирили» властные амбиции для возможности осуществления необходимых реформ.

Об этом он заявил в опубликованном вечером 29 октября интервью Интернет-изданию «ProEuropa.info».

«Надо, чтобы немножко властные амбиции утихомирила каждая политическая сила. Это я говорю обо всех и о себе в том числе. Нам надо сказать всем, что у нас время «Ч». Что мы должны ставить в основу основ Украину, унитарность государства, территориальную целостность, целостность украинского этноса, исходя не из национальности, а из того, что все граждане, проживающие на ее территории, – это украинцы», - сказал он.

«Нужно, чтобы политики поняли, что кроме власти, жажды власти есть какие-то более глобальные вещи», - добавил министр.

По его словам, это понимание необходимо, как для дальнейшего осуществления реформ в Украине, так и для проведения взвешенной внешней политики.

«Я, например, спокойно отношусь к понятию власти. Я был и во власти, и в оппозиции, и в стороне – ничего страшного я в этом не вижу. Главное, чтобы мы выработали генеральный курс, и тогда Украину не будет шатать из стороны в сторону в зависимости от того, какая коалиция или оппозиция. Есть конкретная цель – и страна будет к этой цели идти», - сказал М.ПАПИЕВ.

Он отметил, что на сегодня многие реформы, в частности, судебная, требуют не только внесения изменений в законодательство, но и внесения изменений в Основной Закон, для чего требуется 300 голосов народных депутатов.

В связи с этим министр выразил мнение, что для принятия такого рода решений необходима широкая коалиция.

«Для этого мало иметь какую-то коалицию каких-то там отдельных полюсов, для этого необходимо иметь широкую коалицию, которая объединила бы всю страну вокруг этих вопросов, и которая нашла бы 300 голосов для принятия нужных решений», - сказал М.ПАПИЕВ.

Министр отметил, что украинским политикам нужно научиться находить консенсус по важным вопросам развития государства.

«Мы прошли уже этап принятия решений по принципу демократического централизма. Опыт показывает, что ни к чему хорошему это не приводит. Всегда диктат большинства над меньшинством, это путь к тоталитаризму и волюнтаризму. Необходимо научиться вести переговоры, вести диалог днями, ночами, но приходить к консенсусу», - сказал он.

При этом, по мнению М.ПАПИЕВ, необходимо научиться находить консенсус на всех уровнях – от гражданского общества до парламента и Президента.