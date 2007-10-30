Наша Украина и Ехануров нашли компромисс

Вчера состоялось заседание президиума Народного союза "Наша Украина", в ходе которого обсуждалась тактика партии в вопросах создания коалиции. Одним из главных вопросов стало рассмотрение официального обращения Юрия Еханурова к президиуму, в котором излагались его основные претензии к тексту коалиционного соглашения. По итогам обсуждения был найден компромисс и господин Ехануров подписал обязательство войти в коалицию демократических сил, пишет Коммерсантъ-Украина

По словам членов политсовета, обращение Юрия Еханурова к президиуму состояло из девяти спорных вопросов. "Мы сошлись на том, что три из них – действительно принципиально важные и требуют дальнейшего обсуждения", – рассказал Юрий Ключковский. По его словам, такими пунктами являются требования БЮТ отменить призыв в армию уже в 2008 году, обещание вернуть вклады Сбербанка СССР в течение двух лет и отсутствие в договоре обязательства не продлевать мораторий на продажу земель сельхозназначения.

Участники заседания сошлись на том, что вопрос о призыве в армию является прерогативой Президента Украины. Что касается возвращения вкладов, было решено обязать БЮТ до голосования за кандидатуру премьера предоставить график их погашения и свои предложения по реализации этой инициативы. По информации издания, итогом обсуждения этого вопроса стало подписание Юрием Ехануровым обязательства войти в коалицию демократических сил, которую намерены создать НУНС и БЮТ.

На заседании обсуждался вопрос о формировании рабочей группы по подготовке первого заседания Верховной рады. Как известно, блок НУНС – единственный из победителей выборов не определился с составом группы. Вчера члены президиума определили четыре кандидатуры от НСНУ – Вячеслава Кириленко, Романа Зварыча, Руслана Князевича и Юрия Ключковского. Окончательный состав рабочей группы, которая должна состоять из пятерых кандидатов в народные депутаты от НУНС, будет утвержден сегодня на политсовете блока.

На президиуме говорилось также о создании единой партии и обсуждалось распределение депутатов по парламентским комитетам. "Вообще сегодняшняя дискуссия мне понравилась, – признался Ъ после завершения заседания господин Ключковский. – Она была такой, какой и должна быть в демократической партии – деловой и профессиональной".