Пришло время создать единую партию на основе блока НУ-НС

Глава Черновицкой областной государственной администрации, руководитель областной ячейки Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Владимир КУЛИШ считает, что уже в ближайшее время политические силы, которые входят в блок НУ-НС, должны „объединиться и создать одну партию”. В.КУЛИШ выразил готовность „инициировать этот процесс объединения”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Буковинский губернатор заявил сегодня на пресс-конференции в Черновцах.

“Да, действительно, существует разное виденье особенностей формирования коалиции со стороны представителей политических сил, которые входят в блок “Наша Украина – Народная Самооборона”, - сказал Буковинский губернатор. - Именно поэтому, по моему убеждению, нужно, по крайней мере, положить начало внутриблочному объединительному процессу. Тем более, что создание после выборов единой партии декларировалось во время создания блока. Очевидно, как раз наступило время это сделать”.

По мнению В.КУЛИША, „необходимо создать, скажем, координационный совет из представителей всех политических сил, которые вошли в блок, и организационно начать такой объединительный процесс. В другом случае, вопросов будет оставаться больше, чем ответов”.

При этом губернатор Буковины прибавил, что в области такой координационный совет состоится уже в ближайшее время.