Сегодня депутаты во второй раз попытаются уволить Арбузова
09:37, 11 января 2013Политика
1334 0
Верховная Рада Украины сегодня попытается вернуться к голосованию за нового руководителя Национального банка.
Верховная Рада во второй раз попробует уволить Арбузова
В четверг парламент не смог даже уволить Сергея Арбузова с должности главы НБУ, хотя с конца декабря этот чиновник уже работает в правительстве - в должности первого вице-премьер-министра.
Ожидалось, что Верховная Рада проголосует за нового главу НБУ: на эту должность Президент Янукович предложил Игоря Соркина, ныне исполняющего обязанности руководителя финансового регулятора, пишет Радио Свобода.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter