Сегодня депутаты во второй раз попытаются уволить Арбузова

09:37, 11 января 2013
Политика
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Верховная Рада Украины сегодня попытается вернуться к голосованию за нового руководителя Национального банка.

Верховная Рада во второй раз попробует уволить Арбузова

В четверг парламент не смог даже уволить Сергея Арбузова с должности главы НБУ, хотя с конца декабря этот чиновник уже работает в правительстве - в должности первого вице-премьер-министра.

Ожидалось, что Верховная Рада проголосует за нового главу НБУ: на эту должность Президент Янукович предложил Игоря Соркина, ныне исполняющего обязанности руководителя финансового регулятора, пишет Радио Свобода.

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