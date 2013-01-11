Сегодня депутаты во второй раз попытаются уволить Арбузова

В четверг парламент не смог даже уволить Сергея Арбузова с должности главы НБУ, хотя с конца декабря этот чиновник уже работает в правительстве - в должности первого вице-премьер-министра.

Ожидалось, что Верховная Рада проголосует за нового главу НБУ: на эту должность Президент Янукович предложил Игоря Соркина, ныне исполняющего обязанности руководителя финансового регулятора, пишет Радио Свобода.