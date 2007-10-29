Суд признал виновным участника антиекатерининского протеста в Одессе

К уплате 220 гривен штрафа осудили журналиста газеты „Полтавська громада” Игоря ЗАГРЕБЕЛЬНОГО за участие в субботней акции протеста против открытия в центре Одессы памятника российской императрице Екатерине II суд Суворовского района Одессы.

Об этом сообщил УНИАН одесский юрист Александр СЛАВСКИЙ.

По его словам, „усилиями руководящих должностных лиц Одесского горуправления и Суворовского райотдела милиции Одессы сегодняшнее судебное разбирательство деяний, инкриминируемых журналисту И.ЗАГРЕБЕЛЬНОМУ, состоялось без участия квалифицированного защитника подсудимого”.

Как утверждает юрист, “старший лейтенант милиции Игорь ЧЕРНЕГА, который допрашивал журналиста, запретил ему сделать телефонный звонок из отделения милиции, а милицейское руководство, в свою очередь, отказалось подтвердить местонахождение журналиста. Отказали ему также во встрече с адвокатом и лицами, которые на протяжении субботы-воскресенья его разыскивали”.

По словам А.СЛАВСКОГО, лишь благодаря усилиям члена Общественной коллегии при МВД Украины Владимира ЧЕМЕРИСА на третий день розыска И.ЗАГРЕБЕЛЬНОГО было установлено, что, вопреки утверждениям офицеров одесской милиции об отсутствии гражданина И.ЗАГРЕБЕЛЬНОГО среди задержанных в субботу лиц, в действительности его содержали две ночи под стражей в отделении милиции Суворовского района.

Суворовский райсуд рассмотрел дело И.ЗАГРЕБЕЛЬНОГО, который совершил противоправные деяния на территории другого района, о чем утверждал представитель милиции, и постановил оштрафовать виновника на 220 грн. в соответствии с требованиями ст. 173 и 185 Кодекса об административных правонарушениях за „мелкое хулиганство и злостное неповиновение работникам милиции”.

В интервью УНИАН И.ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ заявил, что „судья очень спешил принять вердикт и отклонил мое ходатайство о привлечении к рассмотрению дела моего защитника, который прибыл в суд буквально через полчаса после вынесения вердикта”.

Как сообщал УНИАН, 27 октября шестерых участников акции протеста против открытия в Одессе памятника российской императрице Екатерине II, задержанных по разным поводам работниками милиции Шевченковского и Порто-Франковского отделений милиции, освобождены из-под стражи после 22 часов.